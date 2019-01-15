Роскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать контент





Пресс-секретарь федеральной службы сообщал, что у поисковой системы от знаменитой корпорации Google есть 30 рабочих дней для того, чтобы присоединиться к ФГИС. Также компания в течение 3 дней с момента выполнения требования может начать пропускать через фильтр поисковую выдачу. Исполнение своей просьбы Роскомнадзор проверит после данного Google срока. Если она не будет выполнена, то в отношении известной поисковой системы будет составлен админпротокол.Также пресс-секретарь федеральной службы рассказал, что денежное взыскание в случае не выполнения требований может быть от 500 000 до 700 000 рублей. Одной из самых жестких мер может стать блокировка Google.