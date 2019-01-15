Ученые: Растения способны слышать своих опылителей





В ходе своего исследования ученые решили задействовать растения энотеры. Представителей флоры подвергали воздействию звука разной частоты, фиксируя любые вибрации лепестков. Оказалось, что от частоты акустического воздействия зависит и непосредственно интенсивность вибрации. Звуки, напоминающие жужжание приближающихся пчел, заставляли растения сразу же выделять нектар, привлекающий внимание насекомых.По словам ученых, такое поведение оказывается выгодным для обеих сторон. В частности, растение в таком случае не растрачивает нектар напрасно, а пчела не тратит лишнее время на поиски нужного цветка. Эксперты также не исключают, что возможность регистрации звуковых сигналов может выступать тайной функцией растений, о которой человечеству до сих пор известно не было.