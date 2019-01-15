Математики создали проблему, которую не под силу решить машине





Исследования группы математиков и экспертов в сфере ИИ показали, что, хотя машинное обучение демонстрирует невероятные результаты, даже его наиболее современные алгоритмы не в силах справиться с математическими ограничениями. В частности, не все в математике доказуемо. На практике оказывается, что даже способный на революционные свершения ИИ не в состоянии найти решение проблемы, если ее алгоритм не подразумевает ответа “верно” или “неверно”. Неожиданностью такой результат оказался даже для представителей научного мира.Скрываться корни проблемы, считают эксперты, могут непосредственно в структуре самого алгоритма обучения. Некоторые специалисты также предполагают, что математическое ограничение позволит научить ИИ смирению, даже если тот продолжит менять мир вокруг.