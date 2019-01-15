Виктория Лопырева опровергла слухи о своей дружбе с Татевик Карапетян
Виктория Лопырева опровергла сведения о том, что Татевик Карапетян является ее подругой. По словам беременной модели, они с дочерью известного миллиардера никогда не состояли в дружеских отношениях.
После слухов о романе между Викторией Лопыревой и Игорем Булатовым многие ополчились против беременной модели, поскольку считали, что отношения пары начались, когда бизнесмен был женат на Татевик Карапетян. Сейчас же пара разведена. Сама экс-возлюбленная Николая Баскова отмечает, что с дочерью миллиардера она знакома “шапочно”, и назвать их подругами точно нельзя. Кроме того, модель подчеркнула, что не знала о беременности Карапетян, и вовсе не обязана отчитываться перед кем-либо о своей личной жизни.
Ребенка Татевик Карапетян родила порядка семи месяцев назад, и как раз в этот период забеременела сама Виктория Лопырева. Именно это и натолкнуло прессу на мысль, что знаменитость стала одной из причин разрыва Игоря Булатова с бывшей супругой.
После слухов о романе между Викторией Лопыревой и Игорем Булатовым многие ополчились против беременной модели, поскольку считали, что отношения пары начались, когда бизнесмен был женат на Татевик Карапетян. Сейчас же пара разведена. Сама экс-возлюбленная Николая Баскова отмечает, что с дочерью миллиардера она знакома “шапочно”, и назвать их подругами точно нельзя. Кроме того, модель подчеркнула, что не знала о беременности Карапетян, и вовсе не обязана отчитываться перед кем-либо о своей личной жизни.
Ребенка Татевик Карапетян родила порядка семи месяцев назад, и как раз в этот период забеременела сама Виктория Лопырева. Именно это и натолкнуло прессу на мысль, что знаменитость стала одной из причин разрыва Игоря Булатова с бывшей супругой.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:05