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Виктория Лопырева опровергла слухи о своей дружбе с Татевик Карапетян

Виктория Лопырева опровергла сведения о том, что Татевик Карапетян является ее подругой. По словам беременной модели, они с дочерью известного миллиардера никогда не состояли в дружеских отношениях.
Виктория Лопырева опровергла слухи о своей дружбе с Татевик Карапетян

После слухов о романе между Викторией Лопыревой и Игорем Булатовым многие ополчились против беременной модели, поскольку считали, что отношения пары начались, когда бизнесмен был женат на Татевик Карапетян. Сейчас же пара разведена. Сама экс-возлюбленная Николая Баскова отмечает, что с дочерью миллиардера она знакома “шапочно”, и назвать их подругами точно нельзя. Кроме того, модель подчеркнула, что не знала о беременности Карапетян, и вовсе не обязана отчитываться перед кем-либо о своей личной жизни.
Виктория Лопырева опровергла слухи о своей дружбе с Татевик Карапетян

Ребенка Татевик Карапетян родила порядка семи месяцев назад, и как раз в этот период забеременела сама Виктория Лопырева. Именно это и натолкнуло прессу на мысль, что знаменитость стала одной из причин разрыва Игоря Булатова с бывшей супругой.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:05

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