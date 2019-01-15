Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на Луне перевернутое "лицо" гуманоида





Специалист полагает, что загадочный объект, расположенный на поверхности небесного тела, очень похожий на "лицо" инопланетянина, которое находилось в другом положении. Луноход мог деформировать и перевернуть необычную находку, полагает Скотт Уоринг.Искатель внеземной жизни на снимках космических объектов опять обвинил NASA в сокрытии важной информации от общественности. По мнению эксперта, космическое агентство не могло не знать о таком важном аргументе, свидетельствующем в пользу существования сверхъестественных существ из высшей цивилизации.Публикация Скотта Уоринга вызвала повышенный интерес среди пользователей Всемирной паутины. Любители аномальных явлений поддержали уфолога, отметив, что на снимках, несомненно, запечатлен именно инопланетянин.