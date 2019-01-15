Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на Луне перевернутое "лицо" гуманоида
Известный тайваньский виртуальный исследователь Скотт Уоринг обнаружил на снимках Луны нечто, напоминающее перевернутое "лицо" гуманоида. Уфолог сообщил об очередной находке, подтверждающей существования инопланетной жизни на своем официальном сайте.
Специалист полагает, что загадочный объект, расположенный на поверхности небесного тела, очень похожий на "лицо" инопланетянина, которое находилось в другом положении. Луноход мог деформировать и перевернуть необычную находку, полагает Скотт Уоринг.
Искатель внеземной жизни на снимках космических объектов опять обвинил NASA в сокрытии важной информации от общественности. По мнению эксперта, космическое агентство не могло не знать о таком важном аргументе, свидетельствующем в пользу существования сверхъестественных существ из высшей цивилизации.
Публикация Скотта Уоринга вызвала повышенный интерес среди пользователей Всемирной паутины. Любители аномальных явлений поддержали уфолога, отметив, что на снимках, несомненно, запечатлен именно инопланетянин.
Специалист полагает, что загадочный объект, расположенный на поверхности небесного тела, очень похожий на "лицо" инопланетянина, которое находилось в другом положении. Луноход мог деформировать и перевернуть необычную находку, полагает Скотт Уоринг.
Искатель внеземной жизни на снимках космических объектов опять обвинил NASA в сокрытии важной информации от общественности. По мнению эксперта, космическое агентство не могло не знать о таком важном аргументе, свидетельствующем в пользу существования сверхъестественных существ из высшей цивилизации.
Публикация Скотта Уоринга вызвала повышенный интерес среди пользователей Всемирной паутины. Любители аномальных явлений поддержали уфолога, отметив, что на снимках, несомненно, запечатлен именно инопланетянин.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:13