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Задержанные в Керченском проливе украинские моряки отказались давать показания в суде

Задержанные после провокации в Керченском проливе моряки из Украины отказались от дачи показаний в рамках судебного процесса, проходящего в России. Слушание по данном разбирательству проходит в находящемся в Москве Лефортовском суде.
Задержанные в Керченском проливе украинские моряки отказались давать показания в суде

В ходе заседания суда задержанные представители ВМФ Украины заявили об отказе давать показания относительно ситуации, сложившейся в Керченском проливе во время попытки украинского корабля пересечь зону. В частности, ряд моряков не намерены отвечать на вопросы, если те не касаются темы установления их личности. Присутствует на слушаниях и представляющая Киев омбудсмен Людмила Денисова. В итоге по требованию со стороны гособвинения заседание было решено закрыть.

В суде могут принимать решение о том, чтобы продлить для задержанных моряков из Украины период нахождения под арестом. В частности, его могут растянуть еще на три месяца, то есть до апреля 2019 года.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:08

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