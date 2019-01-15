Задержанные в Керченском проливе украинские моряки отказались давать показания в суде





В ходе заседания суда задержанные представители ВМФ Украины заявили об отказе давать показания относительно ситуации, сложившейся в Керченском проливе во время попытки украинского корабля пересечь зону. В частности, ряд моряков не намерены отвечать на вопросы, если те не касаются темы установления их личности. Присутствует на слушаниях и представляющая Киев омбудсмен Людмила Денисова. В итоге по требованию со стороны гособвинения заседание было решено закрыть.В суде могут принимать решение о том, чтобы продлить для задержанных моряков из Украины период нахождения под арестом. В частности, его могут растянуть еще на три месяца, то есть до апреля 2019 года.