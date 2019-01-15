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Подводные нейтринные телескопы смогут исследовать внутреннее строение Земли

Новое поколение нейтринных подводных телескопов сможет исследовать не только космос, но и позволит изучить внутреннее строение Земли. На Южном полюсе сейчас ведется создание нейтринного телескопа IceCube Generation 2, который придет на замену нейтринной обсерватории IceCube и будет работать в связке с подводной нейтринной системой KM3NeT.
Подводные нейтринные телескопы смогут исследовать внутреннее строение Земли

Нейтринные телескопы предназначены для регистрации таких видов излучений, как рентгеновское, инфракрасное, ультрафиолетовое и гамма-излучения. Кроме того, нейтринный телескоп способен регистрировать черенковское излучение мюонов (оно возникает при взаимодействии мюонов нейтрино с электронами и нуклонами льда), движение которых идет по направлению вверх. Иными словами, телескоп, находящийся на Южном полюсе, может регистрировать нейтрино, проходящие сквозь северную полусферу планеты.

Новое поколение нейтринных телескопов KM3NeT будет установлено под водой сразу в трех регионах Средиземного моря. В дальнейшем система составит пару телескопу IceCube Generation 2. Совместное использование телескопов позволит десятикратно увеличить эффективность их работы. Ученые надеются, что при помощи инновационных нейтринных систем им, наконец, удастся создать трехмерную модель внутреннего ядра Земли и мантии.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:00

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