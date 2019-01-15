Минкульт оштрафует создателей фильма "Дикая лига" о зарождении футбола в России





На встрече с Владимиром Мединским стало известно, что на создателей картины об отечественном футболе "Дикая лига" будет наложен штраф. По словам Дмитрия Шмулевича из "Нового времени", приглашение американских артистов на съёмки сильно их замедлило. Так, постпрадакшн будет длиться до февраля-марта, хотя должен был окончиться в декабре.Дата выхода фильма пока не определена и будет согласована с руководством Universal Studios и 20th Century Fox. Анонсировали "Дикую лигу" в 2016 году на питчинге Министерства культуры. Места режиссёров заняли Арт Камачо и его коллега Андрей Богатырев.Помимо американца Адриана Пола, в картину пригласили Ивана Охлобыстина, Владимира Яглыча и Дмитрия Назарова. Также в фильме зрители увидят звёзд российской сборной, включая Артёма Дзюбу. В прокат создатели рассчитывают запустить "Дикую лигу" в ноябре текущего года.