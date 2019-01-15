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Лера Кудрявцева хочет создать анонимный аккаунт в Instagram

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева сообщила подписчика, что хочет создать анонимный аккаунт в Instagram. Знаменитость считает, что под чужим именем, она смогла бы рассказать свои мысли.

Лера Кудрявцева хочет создать анонимный аккаунт в Instagram

Лера Кудрявцева часто делает публикации в социальных сетях. Даже находясь на отдыхе телеведущая не забывает о своих поклонниках. Недавно знаменитость опубликовала новый пост в Instagram. В комментарии Лера Кудрявцева решила порассуждать, что хотят сказать пользователи своими снимками в соцсетях, поскольку реальная жизнь у всех совершенно другая. Также ведущая написала: "Иногда мне хочется зарегистрироваться под чужим именем и рассказать, что думаю, как живу, мои мысли". В конце она добавила, что Instagram для нее- просто фотоальбом.

Лера Кудрявцева хочет создать анонимный аккаунт в Instagram

Подписчики знаменитости начали писать: "Хорошие слова и правильные, фотки лишь маски, а что на самом деле один бог знает!", "Точнее и не скажешь. Браво, Лера!", "Отлично сказала, чётко", "Лера!!! Все очень правильно !!! Умница!!". За весьма короткий промежуток времени пост Леры Кудрявцевой набрал более 47 тысяч лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:55

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