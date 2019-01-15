Моника Беллуччи пришла на премию “Сезар” в Париже с неопрятным маникюром





Для выхода в свет Моника Беллуччи выбрала костюм темных тонов, дополнив образ неброскими аксессуарами и клатчем. Волосы актриса оставила распущенными, а также предпочла нанести неброский макияж, сделав акцент на глазах. Однако внимание поклонников знаменитости после изучения снимков в Сети привлек маникюр кумира. В частности, многим показалось, что под непокрытыми цветным лаком ногтями Беллуччи затаилась грязь.Большинство поклонников актрисы начали расхваливать внешность своего кумира, ведь артистка выглядит потрясающе даже в свои 54 года. Однако некоторые все же посоветовали Монике Беллуччи записаться на прием к специалисту, чтобы он помог актрисе привести в порядок ногти.