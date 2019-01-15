Из-за проблем с ПО BMW отзывает в России почти 700 автомобилей





Всего отзыву в РФ подлежат 684 авто производства BMW. Распространяется такая мера на модели 5-Series M550i и 7-Series 750i. Речь идет об экземплярах, сходивших с конвейера в период с 2015 года по конец лета 2018. В работе ПО может иметься ошибка, которая создает риск сбоев в работе мотора в случае специфических условий эксплуатации. Владельцам затронутых сервисной акцией BMW необходимо посетить официальные салоны производителя, чтобы там машины прошли через программирование и кодирование блоков управления. Кроме того, в сервисных центрах на всех иномарках будет организован мониторинг состояния двигателя. Если потребуются ремонтные работы, их должны проводить бесплатно.Прежний отзыв авто BMW имел место в октябре 2018 года, когда пришлось отправить в ремонт порядка 85 транспортных средств. Тогда у иномарок наблюдались проблемы с давлением подачи топлива.