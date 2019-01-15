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Загадочный "смартфон будущего" Vivo Waterdrop без разъемов и кнопок представят в январе

Китайский производитель Vivo опубликовал постер с трехмерной моделью, напоминающей каплю воды, намекая на дебют загадочного "смартфона будущего" Waterdrop. Устройство без разъемов и кнопок будет представлено 24 января.

Загадочный "смартфон будущего" Vivo Waterdrop без разъемов и кнопок представят в январе

Первый тизер гаджета нового поколения одна из крупнейших китайских компаний-производителей смартфонов опубликовала несколько дней назад. Согласно рекламному постеру, уникальный Vivo Waterdrop, вероятно, будет отличаться от других моделей плавными изгибами. Название новинки переводится как "капля воды". А подпись к тизеру гласит: "Какой он - телефон будущего?", и указывает на дату презентации - 24 января 2019 года.
Загадочный "смартфон будущего" Vivo Waterdrop без разъемов и кнопок представят в январе

По имеющимся сведениям, гаджет от Vivo дебютирует как Vivo Apex 2 с модельным номером EKI1831. Как сообщают инсайдеры, новое устройство с монолитной конструкцией и без физических органов управления получит необычный дизайн, что станет визитной карточкой Vivo Waterdrop.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:03

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