Загадочный "смартфон будущего" Vivo Waterdrop без разъемов и кнопок представят в январе





Первый тизер гаджета нового поколения одна из крупнейших китайских компаний-производителей смартфонов опубликовала несколько дней назад. Согласно рекламному постеру, уникальный Vivo Waterdrop, вероятно, будет отличаться от других моделей плавными изгибами. Название новинки переводится как "капля воды". А подпись к тизеру гласит: "Какой он - телефон будущего?", и указывает на дату презентации - 24 января 2019 года.По имеющимся сведениям, гаджет от Vivo дебютирует как Vivo Apex 2 с модельным номером EKI1831. Как сообщают инсайдеры, новое устройство с монолитной конструкцией и без физических органов управления получит необычный дизайн, что станет визитной карточкой Vivo Waterdrop.