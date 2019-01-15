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Специалисты назвали три главных преимущества употребления сыра

Специалистами были названы три главные преимущества, которые доступны тем, кто употребляет сыр. Они объяснили почему он обязательно должен присутствовать в рационе человека.
Специалисты назвали три главных преимущества употребления сыра

Ученые утверждают, что сыр не является полезной пищей, если говорить о здоровом способе питания. Однако, несмотря на это, в нем содержатся определенные вещества, которые достаточно питательные и необходимые для организма. Оказывается, сыр содержит достаточно большое количества кальция, который помогает укрепить кости и зубы. Стоматолог-хирург, один из основателей цента имплантатов Билл Шиффер подчеркнул, что пищевое изделие участвует в понижении уровня pH в ротовой полости, а также предотвращает появление зубного налета.

Сыры содержат витамины, количество которых зависит от сорта изделия. Некоторые из них способны укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи, а также необходимы для свертывания крови и формирования гемоглобина. Еще одним преимуществом в потреблении данного продукта является то, что он богат протеином, который несет ответственность за здоровье мышц. Специалисты уверены, что тридцати грамм сыра вполне достаточно для ежедневного употребления.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:42

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