Специалисты назвали три главных преимущества употребления сыра





Ученые утверждают, что сыр не является полезной пищей, если говорить о здоровом способе питания. Однако, несмотря на это, в нем содержатся определенные вещества, которые достаточно питательные и необходимые для организма. Оказывается, сыр содержит достаточно большое количества кальция, который помогает укрепить кости и зубы. Стоматолог-хирург, один из основателей цента имплантатов Билл Шиффер подчеркнул, что пищевое изделие участвует в понижении уровня pH в ротовой полости, а также предотвращает появление зубного налета.Сыры содержат витамины, количество которых зависит от сорта изделия. Некоторые из них способны укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи, а также необходимы для свертывания крови и формирования гемоглобина. Еще одним преимуществом в потреблении данного продукта является то, что он богат протеином, который несет ответственность за здоровье мышц. Специалисты уверены, что тридцати грамм сыра вполне достаточно для ежедневного употребления.