На рынке России выросла стоимость шести моделей от Volkswagen
На рынке России возросла цена сразу на шесть моделей, представленных брендом Volkswagen. Минимальный скачок стоимости достиг 15 тысяч рублей, тогда как максимальное увеличение ценника составило 200 тысяч.
С начала 2019 года почти все новые авто на рынке РФ успели стать несколько дороже. Согласно сведениям от “АВТОСТАТА”, в январе переписаны цены и на ряд моделей Volkswagen. В частности, больше автолюбителям придется заплатить за такие авто, как Polo, Touareg, отдельные комплектации представителя SUV-сегмента Tiguan, а также минивэны бренда Caddy и Caddy Maxi. В среднем к прежним ценникам прибавилось от 15 до 211 тысяч рублей.
Наиболее скромное подорожание отмечается в случае с VW Polo, который имеет теперь минимальный ценник в 695 тысяч руб. Самая же значительная прибавка специалистами зафиксирована в случае с пикапами Amarok, в среднем за такую модель придется заплатить по меньшей мере на 50 тысяч рублей больше, максимум же превысил 211 тысяч.
С начала 2019 года почти все новые авто на рынке РФ успели стать несколько дороже. Согласно сведениям от “АВТОСТАТА”, в январе переписаны цены и на ряд моделей Volkswagen. В частности, больше автолюбителям придется заплатить за такие авто, как Polo, Touareg, отдельные комплектации представителя SUV-сегмента Tiguan, а также минивэны бренда Caddy и Caddy Maxi. В среднем к прежним ценникам прибавилось от 15 до 211 тысяч рублей.
Наиболее скромное подорожание отмечается в случае с VW Polo, который имеет теперь минимальный ценник в 695 тысяч руб. Самая же значительная прибавка специалистами зафиксирована в случае с пикапами Amarok, в среднем за такую модель придется заплатить по меньшей мере на 50 тысяч рублей больше, максимум же превысил 211 тысяч.
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:29