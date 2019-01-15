На рынке России выросла стоимость шести моделей от Volkswagen





С начала 2019 года почти все новые авто на рынке РФ успели стать несколько дороже. Согласно сведениям от “АВТОСТАТА”, в январе переписаны цены и на ряд моделей Volkswagen. В частности, больше автолюбителям придется заплатить за такие авто, как Polo, Touareg, отдельные комплектации представителя SUV-сегмента Tiguan, а также минивэны бренда Caddy и Caddy Maxi. В среднем к прежним ценникам прибавилось от 15 до 211 тысяч рублей.Наиболее скромное подорожание отмечается в случае с VW Polo, который имеет теперь минимальный ценник в 695 тысяч руб. Самая же значительная прибавка специалистами зафиксирована в случае с пикапами Amarok, в среднем за такую модель придется заплатить по меньшей мере на 50 тысяч рублей больше, максимум же превысил 211 тысяч.