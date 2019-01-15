"Роскачество" назвало лучшие Bluetooth-наушники
"Роскачество" назвало лучшие из 84 пар наушники с Bluetooth. Самыми высокими характеристиками звучания, удобства и функционала обладают модели от Sony.
Организация ICRT и "Роскачество" протестировали 84 пары гарнитур с беспроводным соединением. В лондонской лаборатории с помощью специальной аппаратуры эксперты измерили качественные показатели передачи сигнала, оценили прочность сборки и набор функций. Дать оценки касательно удобства в носке и звучания пригласили добровольцев разных возрастов, большинство из которых - композиторы и музыканты.
В шумоизолированном помещении эксперты слушали различные музыкальные жанры, шум и речь. По итогам исследования "Роскачество" определилось с тремя фаворитами. Ими стали наушники от Sony - модели WH-1000XM2, MDR-100ABN и WH-H900N.
Также в ТОП рейтинга попала продукция Sennheiser и AKG. Сотрудники ведомства при покупке гарнитуры советуют сравнивать и тестировать её прямо в магазине, так как гаджеты разных брендов с одними и теми же характеристиками всё равно звучат по-разному.
Не стоит увлекаться прослушиванием музыки на громкости выше 80 дБ. Более 2 часов подряд находиться в работающих наушниках вредно, а с перерывами - более 3 часов.
Организация ICRT и "Роскачество" протестировали 84 пары гарнитур с беспроводным соединением. В лондонской лаборатории с помощью специальной аппаратуры эксперты измерили качественные показатели передачи сигнала, оценили прочность сборки и набор функций. Дать оценки касательно удобства в носке и звучания пригласили добровольцев разных возрастов, большинство из которых - композиторы и музыканты.
В шумоизолированном помещении эксперты слушали различные музыкальные жанры, шум и речь. По итогам исследования "Роскачество" определилось с тремя фаворитами. Ими стали наушники от Sony - модели WH-1000XM2, MDR-100ABN и WH-H900N.
Также в ТОП рейтинга попала продукция Sennheiser и AKG. Сотрудники ведомства при покупке гарнитуры советуют сравнивать и тестировать её прямо в магазине, так как гаджеты разных брендов с одними и теми же характеристиками всё равно звучат по-разному.
Не стоит увлекаться прослушиванием музыки на громкости выше 80 дБ. Более 2 часов подряд находиться в работающих наушниках вредно, а с перерывами - более 3 часов.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:19