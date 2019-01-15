Евгений Петросян отдыхает в Испании с Татьяной Брухуновой

Недавно Евгений Петросян отправился в Испанию, чтобы немного отдохнуть от трудовых будней. Сейчас стало известно, что артист прилетел туда не один, а со своей молодой возлюбленной Татьяной Брухуновой. Дело в том, что на страницах знаменитостей в социальной сети Instagram появились снимки, которые были сделаны в одно и то же время в Испании. Также многие пользователи Сети заметили, что фотографии были сделаны в одном ресторане.Евгений Петросян на своей странице опубликовал фото, на котором показался своим подписчикам очень счастливым. Многие сделали вывод, что это из-за того, что рядом с ним его возлюбленная Татьяна Брухунова. Сами знаменитости никак не комментирую высказывания пользователей Сети.