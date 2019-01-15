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Евгений Петросян отдыхает в Испании с Татьяной Брухуновой

Пользователи социальной сети Instagram пришли к выводу, что Евгений Петросян отдыхает в Испании с молодой возлюбленной Татьяной Брухуновой. Пара предпочитает не афишировать свои отношения, но их часто видят в компании друг друга.

Евгений Петросян отдыхает в Испании с Татьяной Брухуновой

Недавно Евгений Петросян отправился в Испанию, чтобы немного отдохнуть от трудовых будней. Сейчас стало известно, что артист прилетел туда не один, а со своей молодой возлюбленной Татьяной Брухуновой. Дело в том, что на страницах знаменитостей в социальной сети Instagram появились снимки, которые были сделаны в одно и то же время в Испании. Также многие пользователи Сети заметили, что фотографии были сделаны в одном ресторане.

Евгений Петросян отдыхает в Испании с Татьяной Брухуновой

Евгений Петросян на своей странице опубликовал фото, на котором показался своим подписчикам очень счастливым. Многие сделали вывод, что это из-за того, что рядом с ним его возлюбленная Татьяна Брухунова. Сами знаменитости никак не комментирую высказывания пользователей Сети.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:13

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