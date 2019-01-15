Ольга Бузова опубликовала фото, на котором позирует в ванной без нижнего белья
Новоявленная российская артистка Ольга Бузова продолжает наслаждаться своим отпуском.
Почти неделю назад Ольга в компании своей младшей родственницы Анны улетела на Мальдивы, где она впервые за долгое время решила напрочь забыть о своей карьере и работе.
На данный момент сестрички Бузовы довольно активно пользуются социальными сетями, куда каждый день по несколько десятков штук выкладывают свежие Stories, а также публикуют новые фотографии и ролики.
Впрочем, больше всего времени в Сети проводит именно Ольга, которая не единожды уже подчеркивала, что хочет, чтобы ее поклонники были в курсе всех событий, которые с ней происходят на островах. Так, к примеру, на днях ведущая «Дома-2» продемонстрировала, что ей даже через океан тайный поклонник дарит цветы и дорогостоящие подарки.
А вчера Бузова-старшая разместила у себя на страничке в Instagram довольно откровенный снимок, на котором она позирует в ванной комнате без нижнего белья. Под публикацией Ольга поспешила пожелаться своим поклонникам добрых снов, а также добавила своеобразный хештег, который в последнее время пишет практически под всеми своими постами – «бывших на игнор».
Нужно сказать, что свежий кадр поющей телеведущей очень понравился ее поклонникам, несмотря на весьма откровенный характер. По словам некоторых фанатов, они даже берут пример с Ольги.
Почти неделю назад Ольга в компании своей младшей родственницы Анны улетела на Мальдивы, где она впервые за долгое время решила напрочь забыть о своей карьере и работе.
На данный момент сестрички Бузовы довольно активно пользуются социальными сетями, куда каждый день по несколько десятков штук выкладывают свежие Stories, а также публикуют новые фотографии и ролики.
Впрочем, больше всего времени в Сети проводит именно Ольга, которая не единожды уже подчеркивала, что хочет, чтобы ее поклонники были в курсе всех событий, которые с ней происходят на островах. Так, к примеру, на днях ведущая «Дома-2» продемонстрировала, что ей даже через океан тайный поклонник дарит цветы и дорогостоящие подарки.
А вчера Бузова-старшая разместила у себя на страничке в Instagram довольно откровенный снимок, на котором она позирует в ванной комнате без нижнего белья. Под публикацией Ольга поспешила пожелаться своим поклонникам добрых снов, а также добавила своеобразный хештег, который в последнее время пишет практически под всеми своими постами – «бывших на игнор».
Нужно сказать, что свежий кадр поющей телеведущей очень понравился ее поклонникам, несмотря на весьма откровенный характер. По словам некоторых фанатов, они даже берут пример с Ольги.
"Оль, ты невероятная! Тобой невозможно не восторгаться! Как можно свести с такой красоты глаза? Ты мой идеал женщины! Ты мой пример!", - пишут в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:09