Ученый: Марсоходы занесли на Марс земную жизнь
Побывавшие на Марсе марсоходы могли занести на поверхность планеты земную жизнь. Соответствующее мнение озвучил Борис Шустов, являющийся сотрудником Института астрономии РАН.
Хотя марсоходы перед отправкой на поверхность Красной планеты и проходят через обработку, Шустов сомневается, что это делает аппараты полностью стерильными. По мнению ученого, жизнь на Марсе может появиться после того, как туда впервые отправили машины для изучения, которые и стали источником живучих микроорганизмов. Представитель РАН убежден, что стерилизовать космические аппараты полностью не представляется возможным.
Борис Шустов не отрицает, что жизнь достаточно трудно создать, но не менее сложно ее и уничтожить. Такое предположение научного сотрудника прозвучало накануне в рамках планового заседания президиума РАН.
Хотя марсоходы перед отправкой на поверхность Красной планеты и проходят через обработку, Шустов сомневается, что это делает аппараты полностью стерильными. По мнению ученого, жизнь на Марсе может появиться после того, как туда впервые отправили машины для изучения, которые и стали источником живучих микроорганизмов. Представитель РАН убежден, что стерилизовать космические аппараты полностью не представляется возможным.
Борис Шустов не отрицает, что жизнь достаточно трудно создать, но не менее сложно ее и уничтожить. Такое предположение научного сотрудника прозвучало накануне в рамках планового заседания президиума РАН.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:08