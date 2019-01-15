Ученый: Марсоходы занесли на Марс земную жизнь





Хотя марсоходы перед отправкой на поверхность Красной планеты и проходят через обработку, Шустов сомневается, что это делает аппараты полностью стерильными. По мнению ученого, жизнь на Марсе может появиться после того, как туда впервые отправили машины для изучения, которые и стали источником живучих микроорганизмов. Представитель РАН убежден, что стерилизовать космические аппараты полностью не представляется возможным.Борис Шустов не отрицает, что жизнь достаточно трудно создать, но не менее сложно ее и уничтожить. Такое предположение научного сотрудника прозвучало накануне в рамках планового заседания президиума РАН.