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Ученый: Марсоходы занесли на Марс земную жизнь

Побывавшие на Марсе марсоходы могли занести на поверхность планеты земную жизнь. Соответствующее мнение озвучил Борис Шустов, являющийся сотрудником Института астрономии РАН.
Ученый: Марсоходы занесли на Марс земную жизнь

Хотя марсоходы перед отправкой на поверхность Красной планеты и проходят через обработку, Шустов сомневается, что это делает аппараты полностью стерильными. По мнению ученого, жизнь на Марсе может появиться после того, как туда впервые отправили машины для изучения, которые и стали источником живучих микроорганизмов. Представитель РАН убежден, что стерилизовать космические аппараты полностью не представляется возможным.

Борис Шустов не отрицает, что жизнь достаточно трудно создать, но не менее сложно ее и уничтожить. Такое предположение научного сотрудника прозвучало накануне в рамках планового заседания президиума РАН.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:08

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