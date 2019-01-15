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Режиссер Сергей Арланов рассказал о выборе актеров для сериала “Молодежка”

Отечественный режиссер Сергей Арланов решил вспомнить, каким образом осуществлялся выбор актеров для сериала “Молодежка”. Он признался, что найти хороших артистов, ловко стоящих на коньках, оказалось непросто.
Режиссер Сергей Арланов рассказал о выборе актеров для сериала “Молодежка”

В эфире СТС Сергей Арланов решил поделиться подробностями закулисья “Молодежки”, что произошло в преддверии заключительной серии проекта. Сложность была в том, что главные герои часто оказываются на коньках, поэтому человек должен был не только хорошо играть, но и комфортно чувствовать себя на льду. Было решено брать молодых актеров, чтобы попутно учить их стоять на коньках. К шестому сезону у некоторых, отметил Арланов, неплохо получалось.

Режиссер признался, что получившийся состав он считает лучшим из тех, что имеются “на текущий момент”. В итоге команде удалось справиться с поставленной задачей, а задействованные в “Молодежке” актеры полюбились зрителям даже в качестве хоккеистов.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:00

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