Режиссер Сергей Арланов рассказал о выборе актеров для сериала “Молодежка”





В эфире СТС Сергей Арланов решил поделиться подробностями закулисья “Молодежки”, что произошло в преддверии заключительной серии проекта. Сложность была в том, что главные герои часто оказываются на коньках, поэтому человек должен был не только хорошо играть, но и комфортно чувствовать себя на льду. Было решено брать молодых актеров, чтобы попутно учить их стоять на коньках. К шестому сезону у некоторых, отметил Арланов, неплохо получалось.Режиссер признался, что получившийся состав он считает лучшим из тех, что имеются “на текущий момент”. В итоге команде удалось справиться с поставленной задачей, а задействованные в “Молодежке” актеры полюбились зрителям даже в качестве хоккеистов.