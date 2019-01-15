Ученые рассказали о протопланетном диске в системе звезд HD 98800





Обычно протопланетный диск образуется вокруг одного светила, затем из него формируются планеты, вращающиеся в одном направлении со звездой. Пока невозможно сказать, каким образом сформировался протопланетный диск вокруг пары звезд HD 98800 A и почему он ориентирован перпендикулярно к ним. Возможно, на это могла повлиять вторая пара звезд HD 98800 B.В ходе дальнейших исследований астрофизики получили более качественные снимки системы, сделанные с помощью комплекса радиотелескопов ALMA. Оказалось, что на внутреннем краю внешнего кольца может находиться гипотетическая экзопланета. По словам сотрудника Университета Уорика Гранта Кеннеди, на небосклоне такой планеты можно увидеть яркую полосу, поднимающуюся из-за горизонта — это внешнее кольцо протопланетного диска. За этой полосой периодически будут скрываться звезды HD 98800 A, а рядом вращаться светила HD 98800 B.