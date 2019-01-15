Ученые рассказали о протопланетном диске в системе звезд HD 98800
Ученые обнаружили необычную кратную систему, состоящую из четырех звезд, где вокруг двух светил сформировался протопланетный диск, состоящий из двух колец, ориентированных перпендикулярно к плоскости вращения звезд. Впервые о существовании протопланетного диска в системе HD 98800 заговорили в 1998 году, когда орбитальный спутник NASA «Infrared Astronomical Satellite» представил первые доказательства, дальнейшие наблюдения только подтвердили предположения.
Обычно протопланетный диск образуется вокруг одного светила, затем из него формируются планеты, вращающиеся в одном направлении со звездой. Пока невозможно сказать, каким образом сформировался протопланетный диск вокруг пары звезд HD 98800 A и почему он ориентирован перпендикулярно к ним. Возможно, на это могла повлиять вторая пара звезд HD 98800 B.
В ходе дальнейших исследований астрофизики получили более качественные снимки системы, сделанные с помощью комплекса радиотелескопов ALMA. Оказалось, что на внутреннем краю внешнего кольца может находиться гипотетическая экзопланета. По словам сотрудника Университета Уорика Гранта Кеннеди, на небосклоне такой планеты можно увидеть яркую полосу, поднимающуюся из-за горизонта — это внешнее кольцо протопланетного диска. За этой полосой периодически будут скрываться звезды HD 98800 A, а рядом вращаться светила HD 98800 B.
Обычно протопланетный диск образуется вокруг одного светила, затем из него формируются планеты, вращающиеся в одном направлении со звездой. Пока невозможно сказать, каким образом сформировался протопланетный диск вокруг пары звезд HD 98800 A и почему он ориентирован перпендикулярно к ним. Возможно, на это могла повлиять вторая пара звезд HD 98800 B.
В ходе дальнейших исследований астрофизики получили более качественные снимки системы, сделанные с помощью комплекса радиотелескопов ALMA. Оказалось, что на внутреннем краю внешнего кольца может находиться гипотетическая экзопланета. По словам сотрудника Университета Уорика Гранта Кеннеди, на небосклоне такой планеты можно увидеть яркую полосу, поднимающуюся из-за горизонта — это внешнее кольцо протопланетного диска. За этой полосой периодически будут скрываться звезды HD 98800 A, а рядом вращаться светила HD 98800 B.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:55