Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин получает пенсию и зарплату





В интервью отечественному изданию Песков упомянул, что несколько раз в год во время выезда на горнолыжные курорты Путин может себе позволить воспользоваться наличными деньгами. Ими президент оплачивает кафе и аренду снаряжения. Хранить сбережения глава государства предпочитает на счету банка "Россия". Отметим, что последний после присоединения Крыма попал под санкции США одним из первых.Сумма зарплаты Путина, как и всех руководителей России, прописана в регулирующем все соответствующие доходы указе президента. По поводу размера пенсии пресс-секретарь воздержался от комментариев, ведь не обладает никакой информацией касательно вопроса.Упомянул Песков и тот факт, что у Путина нет личного мобильного телефона. Любое цифровое устройство подвергло бы конфиденциальную информацию прозрачности, а утечка данных высочайшего уровня недопустима.Всю важную информацию президенту напрямую сообщают служебные источники в виде специальных служб, ведомств и министерств. Читает глава страны и печатную прессу. Постоянно находясь в президентском самолёте или авто, Путин также имеет беспрерывный доступ к интернету.