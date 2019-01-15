В Северной Америке деревья вымирают из-за загадочной болезни





Ученые сообщают, что эпифитотия появилась в южной части Канады и в нескольких штатах страны. Еще шесть лет назад в северо–восточном районе Огайо были замечены признаки данного заболевания. Местные жители начали обращать внимание на то, что листья бука стали приобретать темные полосы, которые покрывали их полностью. От этого листок становился черного цвета и в результате опадал, после чего все дерево также погибало. Исследователи изначально пришли к решению, что всему виной плохая экология окружающей среды. Однако, спустя небольшое количество времени деревья данного типа также стали погибать на территории других регионов. Экологи считают, что загадочная болезнь способна распространиться не только по всему США, но и перекинутся на растения Старого света.Биологи утверждают, что данный вид эпифитотии имеет бактериальный характер. По их мнению, микроорганизмы, которые не являются типичными для территории поражения, привезены из других континентов. Попав в чужеродную среду они начали разрушать природу.