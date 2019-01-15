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Никас Сафронов заявил, что Анастасия Волочкова на сможет жить на Мальдивах из-за скуки

Никас Сафронов выразил уверенность в том, что Анастасия Волочкова не сможет продолжительное время жить на Мальдивских островах. Отечественный художник убежден, что балерине быстро там наскучит.
Никас Сафронов заявил, что Анастасия Волочкова на сможет жить на Мальдивах из-за скуки

Не так давно Анастасия Волочкова призналась, что устала от жизни в России, поэтому думает о том, чтобы остаться на Мальдивах. Никас Сафронов считает, что относиться к балерине можно по-разному, но он ее считает ярким представителем отечественного шоу-бизнеса. Для знаменитости отъезд танцовщицы станет потерей. Волочкову деятель считает украшением этого мира, поскольку она активно “пропагандирует” балетное искусство даже среди обычных граждан, организовывая благотворительные выступления.

Хотя Волочкова иногда оказывается импульсивной, ее действия всегда яркие и неожиданные, настаивает Сафронов. Он сравнил балерину по эпатажности с Сальвадором Дали. Художник убежден, что надолго на Мальдивах звезда не задержится, поскольку жизнь на безлюдных островах вдали от особенных “московских тусовок” танцовщице быстро наскучит.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:52

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