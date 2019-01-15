Роспотребнадзор предупредил российских граждан о вспышке гриппа в странах Европы





На официальном сайте Роспотребнадзора россиян уведомили быть крайне осторожными, планируя поездку за границу. Так, активность эпидемии гриппа резко возросла в таких странах Старого света как Норвегия, Швеция, Турция, Исландия и Португалия. Перед путешествием в эти государства туристам из России следует сделать прививки от вирусного заболевания.Известно и о региональных вспышках гриппа в 8 странах Европейского региона. В Греции, Словакии, Латвии и Узбекистане зафиксированы локальные вспышки, а в 12 странах наблюдаются спорадические случаи проявления инфекции.Представители правительственного ведомства упомянули и Украину, где, в результате повышенной активности гриппоподобных заболеваний зарегистрировали 25 смертей.