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Роспотребнадзор предупредил российских граждан о вспышке гриппа в странах Европы

Роспотребнадзор предупредил российских граждан помнить о вспышке гриппа в странах Европы, собираясь в путешествие. В ведомстве проинформировали также о росте вируса в Грузии, где 11 января медики зафиксировали 5 случаев заболевания с летальным исходом.

Роспотребнадзор предупредил российских граждан о вспышке гриппа в странах Европы

На официальном сайте Роспотребнадзора россиян уведомили быть крайне осторожными, планируя поездку за границу. Так, активность эпидемии гриппа резко возросла в таких странах Старого света как Норвегия, Швеция, Турция, Исландия и Португалия. Перед путешествием в эти государства туристам из России следует сделать прививки от вирусного заболевания.

Известно и о региональных вспышках гриппа в 8 странах Европейского региона. В Греции, Словакии, Латвии и Узбекистане зафиксированы локальные вспышки, а в 12 странах наблюдаются спорадические случаи проявления инфекции.

Представители правительственного ведомства упомянули и Украину, где, в результате повышенной активности гриппоподобных заболеваний зарегистрировали 25 смертей.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:14

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