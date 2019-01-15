АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

Мать дочери Александра Головина подала на него в суд

Недавно визажист Светлана Белогурова сообщила, что родила ребенка от звезды сериала «Кадетство» и «Папины дочки» Александра Головина. Сейчас стало известно, что мать дочери знаменитого актера подала на него в суд.

Мать дочери Александра Головина подала на него в суд

Несколько лет назад у Александра Головина и Светланы Белогуровой начались отношения. Спустя время возлюбленные расстались, а совсем недавно визажист заявила, что родила дочь от известного актера. Знаменитость никак не отреагировал на заявления своей бывшей пассии и отказался помогать ей и ребенку. Сейчас Светлана Белогурова решила добиваться справедливости и подала в суд на экс-возлюбленного. Пострадавшая особа хочет официально отстоять право на алименты, которые будет получать каждый месяц. Она претендует на сумму в размере 50 000 рублей.

Мать дочери Александра Головина подала на него в суд

Александр Головин настаивает на тесте ДНК, поскольку знаменитость уверен, что он не является отцом ребенка Светланы Белогуровой. Но адвокат девушки уверяет, что справедливость на их стороне, и они смогут выиграть это дело.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученый: Марсоходы занесли на Марс
Виктория Лопырева опровергла слухи о
Загадочный "смартфон будущего" Vivo
Режиссер Сергей Арланов рассказал о
Ученые рассказали о протопланетном
Никас Сафронов заявил, что Анастасия
Дмитрий Песков рассказал, как Владимир
Стас Пьеха откровенно рассказал о своей
В Северной Америке деревья вымирают
Мать дочери Александра Головина подала
Роспотребнадзор предупредил российских
Ольга Бузова опубликовала фото, на
Влад Топалов возмущен грязью на дорогах
В Якутии молдавский спортсмен пробежал
Учёные разработали восстанавливающий
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина
Екатерина Шпица стала худшей актрисой
Россияне все реже сталкиваются с
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко
В УАЗ поделились особенностями новых
Леонид Агутин поздравил жену Анжелику
Сергей Лазарев заявил, что дружба в
В Саратовской области во время уроков
Обновление для Honor 10 и Huawei Nova 3
Валерия Фрост обозвала Маргариту
Названы пять стран с самой мощной
Адвокат Харви Вайнштейна намерен
Ани Лорак встретила Старый Новый год с
В Санкт-Петербурге мужчина взял врача в
Максим Дунаевский признался, что
Просмотреть все новости