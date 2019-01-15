Мать дочери Александра Головина подала на него в суд





Несколько лет назад у Александра Головина и Светланы Белогуровой начались отношения. Спустя время возлюбленные расстались, а совсем недавно визажист заявила, что родила дочь от известного актера. Знаменитость никак не отреагировал на заявления своей бывшей пассии и отказался помогать ей и ребенку. Сейчас Светлана Белогурова решила добиваться справедливости и подала в суд на экс-возлюбленного. Пострадавшая особа хочет официально отстоять право на алименты, которые будет получать каждый месяц. Она претендует на сумму в размере 50 000 рублей.Александр Головин настаивает на тесте ДНК, поскольку знаменитость уверен, что он не является отцом ребенка Светланы Белогуровой. Но адвокат девушки уверяет, что справедливость на их стороне, и они смогут выиграть это дело.