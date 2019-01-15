АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина призналась, что в детстве боялась родителей

Бородина выложила в Сеть архивную фотографию, где можно увидеть бабушку и дедушку Ксении.

Телезнаменитость поспешила рассказать поклонникам, как жила со своими «вторыми родителями».

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина призналась, что в детстве боялась родителей

Вчера Ксюша разместила у себя на страничке в Instagram пост, которому придали большое значение многочисленные читатели. Дело в том, что на кадре запечатлены еще молодыми бабушка Бородиной Галина и дедушка Булат.

Под фото ведущая «Дома-2» решила рассказать подписчикам, как жила со своими «вторыми родителями», когда мама отправилась в Италию работать. Ведущая рассказывает, что она боялась деда и папу с мамой, хоть те никогда не били её.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина призналась, что в детстве боялась родителей

Как выяснилось, дед у Ксюши был не только очень строг, но и даже заменил будущей знаменитости родного отца. Оказывается, что Ксения еще до сих пор помнит те моменты, когда кто-то во дворе ей говорил о том, что девочку разыскивают родители. Для звезды это было почему-то действительно страшно.

Впрочем, больше всего телеведущая боялась, когда слышала в телефонной трубке, что из школы звонит кто-то из преподавателей. К слову, свои воспоминания Ксюша сопроводила большим количеством смайликов.

Нужно сказать, что в своей истории Бородина затронула и довольно деликатную тему. Ксения рассказала, что некоторые ровесники употребляли всякие непотребные вещества и постоянно гуляли в подвалах. Однако саму знаменитость подобная участь «обошла стороной».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученый: Марсоходы занесли на Марс
Виктория Лопырева опровергла слухи о
Загадочный "смартфон будущего" Vivo
Режиссер Сергей Арланов рассказал о
Ученые рассказали о протопланетном
Никас Сафронов заявил, что Анастасия
Дмитрий Песков рассказал, как Владимир
Стас Пьеха откровенно рассказал о своей
В Северной Америке деревья вымирают
Мать дочери Александра Головина подала
Роспотребнадзор предупредил российских
Ольга Бузова опубликовала фото, на
Влад Топалов возмущен грязью на дорогах
В Якутии молдавский спортсмен пробежал
Учёные разработали восстанавливающий
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина
Екатерина Шпица стала худшей актрисой
Россияне все реже сталкиваются с
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко
В УАЗ поделились особенностями новых
Леонид Агутин поздравил жену Анжелику
Сергей Лазарев заявил, что дружба в
В Саратовской области во время уроков
Обновление для Honor 10 и Huawei Nova 3
Валерия Фрост обозвала Маргариту
Названы пять стран с самой мощной
Адвокат Харви Вайнштейна намерен
Ани Лорак встретила Старый Новый год с
В Санкт-Петербурге мужчина взял врача в
Максим Дунаевский признался, что
Просмотреть все новости