Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина призналась, что в детстве боялась родителей

Телезнаменитость поспешила рассказать поклонникам, как жила со своими «вторыми родителями».Вчера Ксюша разместила у себя на страничке в Instagram пост, которому придали большое значение многочисленные читатели. Дело в том, что на кадре запечатлены еще молодыми бабушка Бородиной Галина и дедушка Булат.Под фото ведущая «Дома-2» решила рассказать подписчикам, как жила со своими «вторыми родителями», когда мама отправилась в Италию работать. Ведущая рассказывает, что она боялась деда и папу с мамой, хоть те никогда не били её.Как выяснилось, дед у Ксюши был не только очень строг, но и даже заменил будущей знаменитости родного отца. Оказывается, что Ксения еще до сих пор помнит те моменты, когда кто-то во дворе ей говорил о том, что девочку разыскивают родители. Для звезды это было почему-то действительно страшно.Впрочем, больше всего телеведущая боялась, когда слышала в телефонной трубке, что из школы звонит кто-то из преподавателей. К слову, свои воспоминания Ксюша сопроводила большим количеством смайликов.Нужно сказать, что в своей истории Бородина затронула и довольно деликатную тему. Ксения рассказала, что некоторые ровесники употребляли всякие непотребные вещества и постоянно гуляли в подвалах. Однако саму знаменитость подобная участь «обошла стороной».