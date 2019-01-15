Влад Топалов возмущен грязью на дорогах России
Влад Топалов выразил свое возмущение из-за грязи на дорогах России. Артист, накануне ставший отцом, вынужден достаточно много времени проводить за рулем своего автомобиля.
Влад Топалов на своей странице в Instagram поделился новым постом, где негативно высказался о российских дорогах. Он поинтересовался, почему в других странах везде снег и чистые проезжие участки, но в России трассы покрыты грязью. Особенно озадачен артист тем, что почти везде условия одинаковые, однако в странах Европы дороги чаще всего белые и чистые, а в родном отчестве приходится повсеместно сталкиваться с грязью. Ссылаясь на слова Высоцкого, Влад Топалов признался, что ему за такую ситуацию обидно.
В комментариях фолловеры начали обсуждать пост артиста, выражая свое мнение на этот счет. Кто-то со словами Влада Топалова согласился, поддержав его возмущение, а другие же заявили, что ситуацию на отечественных трассах нельзя считать критической.
Влад Топалов на своей странице в Instagram поделился новым постом, где негативно высказался о российских дорогах. Он поинтересовался, почему в других странах везде снег и чистые проезжие участки, но в России трассы покрыты грязью. Особенно озадачен артист тем, что почти везде условия одинаковые, однако в странах Европы дороги чаще всего белые и чистые, а в родном отчестве приходится повсеместно сталкиваться с грязью. Ссылаясь на слова Высоцкого, Влад Топалов признался, что ему за такую ситуацию обидно.
В комментариях фолловеры начали обсуждать пост артиста, выражая свое мнение на этот счет. Кто-то со словами Влада Топалова согласился, поддержав его возмущение, а другие же заявили, что ситуацию на отечественных трассах нельзя считать критической.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:08