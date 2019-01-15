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Стас Пьеха откровенно рассказал о своей зависимости

Стас Пьеха откровенно рассказал общественности о своей зависимости, чем взволновал поклонников. В новом посте на странице в Instagram артист вспомнил о времени, когда принимал запрещенные вещества.
Стас Пьеха откровенно рассказал о своей зависимости

В новой публикации Стас Пьеха показал на видео себя 16-летнего, перечислив список всех запрещенных веществ, которые успели к тому моменту побывать в его организме. Артист признался, что в тот период практически не ел и весил очень мало, а также пару раз побывал в реанимации. Употреблял вещества певец уже не один год, у него начались проблемы со здоровьем, успели умереть несколько человек, с которыми он общался. После пожара во время очередной передозировки Пьеху впервые доставили в наркологический центр в Москве, и тогда начался длительный и жуткий этап борьбы с зависимостью.
Стас Пьеха откровенно рассказал о своей зависимости

По словам Стаса Пьехи, ему потребовалось порядка 20 лет, чтобы снова найти себя и расстаться с печальным прошлым. В комментариях многие фолловеры оказались шокированы таким рассказом кумира. Они похвалили его за то, что певец не сдался и таки смог вернуть контроль над собственной жизнью.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:36

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