В Саратовской области во время уроков произошло обрушение крыши школы





Согласно имеющимся данным, инцидент зафиксирован в Новоузенске, входящем в состав региона. В Министерстве образования Саратовской области факт случившегося подтвердили, пояснив, что ЧП случилось в учебном заведении накануне. Суммарная площадь столкнувшейся с повреждением шиферной кровли достигает не менее 160 кв.м. Хотя случилось все во время занятий, сведений о пострадавших вследствие обрушения крыши не предоставляется.Известно, что обрушение участка крыши произошло на чердаке, а непосредственно потолок при этом не пострадал. Ремонтные работы уже начаты, а завершить их планируют в период до 30 января. Кроме того, занятия в учебном заведении тоже не будут прекращаться, поскольку угроза обрушения отсутствует.