АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

В Саратовской области во время уроков произошло обрушение крыши школы

В Саратовской области во время проведения занятий произошло обрушение крыши местной школы. По имеющимся сведениям, кровля здания не выдержала тяжести выпавшего на нее снега.
В Саратовской области во время уроков произошло обрушение крыши школы

Согласно имеющимся данным, инцидент зафиксирован в Новоузенске, входящем в состав региона. В Министерстве образования Саратовской области факт случившегося подтвердили, пояснив, что ЧП случилось в учебном заведении накануне. Суммарная площадь столкнувшейся с повреждением шиферной кровли достигает не менее 160 кв.м. Хотя случилось все во время занятий, сведений о пострадавших вследствие обрушения крыши не предоставляется.

Известно, что обрушение участка крыши произошло на чердаке, а непосредственно потолок при этом не пострадал. Ремонтные работы уже начаты, а завершить их планируют в период до 30 января. Кроме того, занятия в учебном заведении тоже не будут прекращаться, поскольку угроза обрушения отсутствует.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В УАЗ поделились особенностями новых
Леонид Агутин поздравил жену Анжелику
Сергей Лазарев заявил, что дружба в
В Саратовской области во время уроков
Обновление для Honor 10 и Huawei Nova 3
Валерия Фрост обозвала Маргариту
Названы пять стран с самой мощной
Адвокат Харви Вайнштейна намерен
Ани Лорак встретила Старый Новый год с
В Санкт-Петербурге мужчина взял врача в
Максим Дунаевский признался, что
Ученые нашли доказательства реального
Спасающийся с уплывающей льдины пингвин
На автошоу в Детройте дебютировал
Физическая активность снижает
Друг Виктора Цоя Антон Галин считает,
Астрономы назвали галактику M89 в форме
Настасья Самбурская готовится выступить
Учёные обнаружили негативное влияние
Китай провел на Луне первый в истории
В Детройте дебютировал новый Ford
Американцы зафиксировали на камеру
В Интернете появились подтверждения
Александра Черно зовет в "Дом-2" своих
Twitter рассказал о функциях
Павел Воля сравнил себя с «торгашом с
Вернувшаяся после отпуска на Мальдивах
Младшей сестре Ольги Бузовой Анне
На юге Гренландии обнаружен загадочный
Ростовчанка впала в кому из-за несвежих
Просмотреть все новости