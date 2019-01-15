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Учёные разработали восстанавливающий повреждения боевых кораблей спрей

Учёные разработали спрей, восстанавливающий повреждения боевых кораблей из композитных материалов. Затвердевшая жидкость помогает на время перекрыть трещину или течь.
Учёные разработали восстанавливающий повреждения боевых кораблей спрей

Профессор из Университета RMIT Австралии нашёл состав для спрея, который экстренно закрывает поломки на боевых судах. Такой полимер понадобился ВМФ США и австралийской армии, для которых Адриан Моуриц проверял огнестойкость тех или иных металлических сплавов. Результаты первого исследования подтолкнули учёного к созданию "лечебного" спрея для боевых кораблей.

Причиной сложного ремонта современных судов служит используемый при их строительстве композит, то есть армированный различными материалами пластик. Поломанные композитные детали гораздо проще заменить новыми, а это отнимает много средств и времени. Военные организации поставили перед учёными задачу освоить починку многокопонентных и многослойных сплавов.

Моуриц предлагает просто распылить полимер на трещину, и в течение 10 минут поверхность вновь будет целой. Предположительно, спрей затвердеет, однако неизвестно, как долго он прослужит при дальнейшем использовании судна.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:00

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