Учёные разработали восстанавливающий повреждения боевых кораблей спрей





Профессор из Университета RMIT Австралии нашёл состав для спрея, который экстренно закрывает поломки на боевых судах. Такой полимер понадобился ВМФ США и австралийской армии, для которых Адриан Моуриц проверял огнестойкость тех или иных металлических сплавов. Результаты первого исследования подтолкнули учёного к созданию "лечебного" спрея для боевых кораблей.Причиной сложного ремонта современных судов служит используемый при их строительстве композит, то есть армированный различными материалами пластик. Поломанные композитные детали гораздо проще заменить новыми, а это отнимает много средств и времени. Военные организации поставили перед учёными задачу освоить починку многокопонентных и многослойных сплавов.Моуриц предлагает просто распылить полимер на трещину, и в течение 10 минут поверхность вновь будет целой. Предположительно, спрей затвердеет, однако неизвестно, как долго он прослужит при дальнейшем использовании судна.