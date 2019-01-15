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Валерия Фрост обозвала Маргариту Овсянникову «девушкой легкого поведения»

Бывшая возлюбленная Захара Саленко – Валерия Фрост нелицеприятно высказалась в адрес своей бывшей коллеги по скандально-известной телестройки «Дом-2» - Маргариты Овсянниковой.

Валерия устроила Маргарите в одном из ночных клубов столицы настоящий скандал.

Валерия Фрост обозвала Маргариту Овсянникову «девушкой легкого поведения»

На днях в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлена Овсянникова, жалующаяся на поведение Фрост. По словам блондинки, их с Лерой пригласили в один ночной клуб на вечеринку после концерта Миши Марвина, где экс-избранница Саленко вела себя крайне «отвратительно».

Оказывается, что Валерию очень разозлило то, что она увидела на вечеринке еще одну воспитанницу реалити-шоу и именно поэтому, когда Маргарита присела к ней за столик, начала обзывать ее «девушкой легкого поведения» и заявлять, чтобы она «пошла отсюда!».

Выяснилось, что Овсянникова не стала вступать в конфликт с Фрост, так как посчитала, что это не то место, где можно выяснять отношения.

Валерия Фрост обозвала Маргариту Овсянникову «девушкой легкого поведения»

«Я вообще не стала с ней ругаться.. Думаю, позорище! Люди все-таки вокруг. Ну я встала, отвернулась, сделала вид, что я ее даже не знаю», - рассказала Маргарита журналистам редакции «Дома-2».

К слову, подобное поведение Фрост мало кого из пользователей Сети удивило, ведь Валерия, еще во время нахождения на телестройке продемонстрировала, что является довольно скандальной личностью, с которой лучше не вступать в конфликты, так как она может даже начать размахивать руками.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:08

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