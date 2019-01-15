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В Якутии молдавский спортсмен пробежал 50 километров при минус 60-ти градусах

Дмитрий Волошин, спортсмен из Молдавии, совершил пятидесятикилометровый забег, при температуре, которая составила минус 60 градусов по Цельсию. Информацию об этом разместил сайт администрации главы и правительства Оймяконского улуса Якутии.
В Якутии молдавский спортсмен пробежал 50 километров при минус 60-ти градусах

Молдавский спортсмен-экстремал стал единственным на сегодняшний день, кому удалось преодолеть такое расстояние при таких условиях, не прибегая к помощи медиков и спасателей. Дмитрий Волошин, являющийся организатором сообщества Sporter, совершил забег 14 января, который проходил в рамках благотворительного спецпроекта Unfrozen. Состоялся он в Северном полушарии, а точнее в его самой холодной точке под названием Оймяконский улус в Якутии. По признанию самого спортсмена-экстремала, не существует такого спортивного костюма, который был бы способен защитить от якутских морозов. Волошин рассказал, что данное испытание стало самым тяжелым в его спортивной карьере, сравнив его с выходом в открытый космос.

Организаторы проекта Unfrozen отметили, что главной целью благотворительного забега является привлечение разносторонней помощи четырехлетнему ребенку, который страдает детским церебральным параличом, а также обращение всеобщего внимания к проблемам больных данным недугом.



 
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Спорт
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:04

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