В Якутии молдавский спортсмен пробежал 50 километров при минус 60-ти градусах





Молдавский спортсмен-экстремал стал единственным на сегодняшний день, кому удалось преодолеть такое расстояние при таких условиях, не прибегая к помощи медиков и спасателей. Дмитрий Волошин, являющийся организатором сообщества Sporter, совершил забег 14 января, который проходил в рамках благотворительного спецпроекта Unfrozen. Состоялся он в Северном полушарии, а точнее в его самой холодной точке под названием Оймяконский улус в Якутии. По признанию самого спортсмена-экстремала, не существует такого спортивного костюма, который был бы способен защитить от якутских морозов. Волошин рассказал, что данное испытание стало самым тяжелым в его спортивной карьере, сравнив его с выходом в открытый космос.Организаторы проекта Unfrozen отметили, что главной целью благотворительного забега является привлечение разносторонней помощи четырехлетнему ребенку, который страдает детским церебральным параличом, а также обращение всеобщего внимания к проблемам больных данным недугом.