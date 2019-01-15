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Россияне все реже сталкиваются с сексуальными домогательствами на работе

В России за 11 лет снизилось количество сексуальных домогательство на работе. К таким выводам пришел сервис по трудоустройству SuperJob, проведя опрос, в котором приняли участие 3000 россиян из 441 населенного пункта.
Россияне все реже сталкиваются с сексуальными домогательствами на работе

Количество жертв сексуальных домогательств снизилось почти в 2,5 раза. Так, о харассменте со стороны коллег заявили 4% респондентов в возрасте до 24 лет, и 5% респондентов в возрасте 25-34 лет. Тогда как в 2008 году показатели по каждому случаю составляли 10 и 13 процентов соответственно. Сегодня же на домогательства в основном жалуются люди, чей возраст превышает 45 лет.

Аналитики полагают, что молодые люди меньше говорят о харассменте, чтобы не потерять работу. Они имеют небольшой профессиональный опыт, поэтому предпочитают умалчивать о случаях сексуальных домогательств. А вот более зрелые и опытные люди, сталкиваясь с харассментом, не склонны молчать. Проблема сексуальных домогательств подняла волну широкого интереса после скандала с участием американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. В России в сексуальных домогательствах был обвинен депутат Госдумы Леонид Слуцкий.



 
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Общество
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:46

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