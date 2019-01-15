Екатерина Шпица стала худшей актрисой премии "Ржавый бублик" из-за фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"
Звезда российского театра и кино Екатерина Шпица стала худшей актрисой согласно мнению жюри премии "Ржавый бублик". Артистка из Перми получила такую премию из-за неудачного кадра с оголенной грудью в киноленте "Крымский мост. Сделано с любовью!".
33-летняя актриса, сыгравшая роли в более 30 отечественных кинолентах, вдруг стала обладательницей "Ржавого бублика". Эту антинаграду вручает портал "Новости кино", привлекая внимание любителей российской киноиндустрии к худшим или не совсем удачным работам отечественных режиссеров.
Екатерину Шпицу за роль героини фильма патриотической направленности удостоили такой "почетной" награды в частности за эпизод, где артистка демонстрирует обнаженную грудь.
Низко оценили учредители номинации достижения в киноиндустрии Марии Кожевниковой ("Собибор"), "Виктории Агалаковой ("Русалка. Озеро мертвых"), Анны Михалковой ("Годунов") и Юлии Хлыниной ("Селфи").
33-летняя актриса, сыгравшая роли в более 30 отечественных кинолентах, вдруг стала обладательницей "Ржавого бублика". Эту антинаграду вручает портал "Новости кино", привлекая внимание любителей российской киноиндустрии к худшим или не совсем удачным работам отечественных режиссеров.
Екатерину Шпицу за роль героини фильма патриотической направленности удостоили такой "почетной" награды в частности за эпизод, где артистка демонстрирует обнаженную грудь.
Низко оценили учредители номинации достижения в киноиндустрии Марии Кожевниковой ("Собибор"), "Виктории Агалаковой ("Русалка. Озеро мертвых"), Анны Михалковой ("Годунов") и Юлии Хлыниной ("Селфи").