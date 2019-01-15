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Екатерина Шпица стала худшей актрисой премии "Ржавый бублик" из-за фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

Звезда российского театра и кино Екатерина Шпица стала худшей актрисой согласно мнению жюри премии "Ржавый бублик". Артистка из Перми получила такую премию из-за неудачного кадра с оголенной грудью в киноленте "Крымский мост. Сделано с любовью!".

Екатерина Шпица стала худшей актрисой премии "Ржавый бублик" из-за фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

33-летняя актриса, сыгравшая роли в более 30 отечественных кинолентах, вдруг стала обладательницей "Ржавого бублика". Эту антинаграду вручает портал "Новости кино", привлекая внимание любителей российской киноиндустрии к худшим или не совсем удачным работам отечественных режиссеров.

Екатерину Шпицу за роль героини фильма патриотической направленности удостоили такой "почетной" награды в частности за эпизод, где артистка демонстрирует обнаженную грудь.
Екатерина Шпица стала худшей актрисой премии "Ржавый бублик" из-за фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

Низко оценили учредители номинации достижения в киноиндустрии Марии Кожевниковой ("Собибор"), "Виктории Агалаковой ("Русалка. Озеро мертвых"), Анны Михалковой ("Годунов") и Юлии Хлыниной ("Селфи").



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:53

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