Екатерина Шпица стала худшей актрисой премии "Ржавый бублик" из-за фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"





33-летняя актриса, сыгравшая роли в более 30 отечественных кинолентах, вдруг стала обладательницей "Ржавого бублика". Эту антинаграду вручает портал "Новости кино", привлекая внимание любителей российской киноиндустрии к худшим или не совсем удачным работам отечественных режиссеров.Екатерину Шпицу за роль героини фильма патриотической направленности удостоили такой "почетной" награды в частности за эпизод, где артистка демонстрирует обнаженную грудь.Низко оценили учредители номинации достижения в киноиндустрии Марии Кожевниковой ("Собибор"), "Виктории Агалаковой ("Русалка. Озеро мертвых"), Анны Михалковой ("Годунов") и Юлии Хлыниной ("Селфи").