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В Санкт-Петербурге мужчина взял врача в заложники с требованием вылечить мать

В Санкт-Петербурге мужчина решил взять в качестве заложника сотрудника скорой помощи. Злоумышленник при этом заявил, что не отпустит врача, пока тот не вылечит его больную мать.
В Санкт-Петербурге мужчина взял врача в заложники с требованием вылечить мать

Инцидент имел место в Петербурге днем прошлого понедельника, 14 января, в одной из квартир на улице Куйбышева. Известно, что ближе к 15:00 местный 55-летний житель вызвал сотрудников скорой помощи, поскольку в медиках нуждалась его пожилая мать. После приезда специалистов злоумышленник отказывался выпускать из квартиры женщину-врача, угрожая потерпевшей стороне расправой. Мужчина требовал, чтобы фельдшер вылечила его родительницу.

Медику удалось вызвать на место инцидента сотрудников полиции Петербурга, и впоследствии стражи порядка смогли оперативно произвести задержание подозреваемого мужчины. В отношении жителя Северной столицы открыто уголовное делопроизводство, согласно которому гражданину может грозить до двух лет заключения.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:54

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