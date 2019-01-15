В Санкт-Петербурге мужчина взял врача в заложники с требованием вылечить мать
В Санкт-Петербурге мужчина решил взять в качестве заложника сотрудника скорой помощи. Злоумышленник при этом заявил, что не отпустит врача, пока тот не вылечит его больную мать.
Инцидент имел место в Петербурге днем прошлого понедельника, 14 января, в одной из квартир на улице Куйбышева. Известно, что ближе к 15:00 местный 55-летний житель вызвал сотрудников скорой помощи, поскольку в медиках нуждалась его пожилая мать. После приезда специалистов злоумышленник отказывался выпускать из квартиры женщину-врача, угрожая потерпевшей стороне расправой. Мужчина требовал, чтобы фельдшер вылечила его родительницу.
Медику удалось вызвать на место инцидента сотрудников полиции Петербурга, и впоследствии стражи порядка смогли оперативно произвести задержание подозреваемого мужчины. В отношении жителя Северной столицы открыто уголовное делопроизводство, согласно которому гражданину может грозить до двух лет заключения.
Инцидент имел место в Петербурге днем прошлого понедельника, 14 января, в одной из квартир на улице Куйбышева. Известно, что ближе к 15:00 местный 55-летний житель вызвал сотрудников скорой помощи, поскольку в медиках нуждалась его пожилая мать. После приезда специалистов злоумышленник отказывался выпускать из квартиры женщину-врача, угрожая потерпевшей стороне расправой. Мужчина требовал, чтобы фельдшер вылечила его родительницу.
Медику удалось вызвать на место инцидента сотрудников полиции Петербурга, и впоследствии стражи порядка смогли оперативно произвести задержание подозреваемого мужчины. В отношении жителя Северной столицы открыто уголовное делопроизводство, согласно которому гражданину может грозить до двух лет заключения.
Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:54