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«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко показала видео в мини-купальнике

Анастасия Квитко, более известная, как «Русская Кардашьян», показала своим подписчикам в Instagram видео в черном мини-купальнике. Новый пост модели привел в восторг ее поклонников.

«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко показала видео в мини-купальнике

Анастасия Квитко весьма активно пользуется социальными сетями. «Русская Кардашьян» часто делает весьма откровенные публикации на своей странице в Instagram. Несколько часов назад модель решила в очередной раз порадовать своих подписчиков и опубликовала короткое видео в черном мини-купальнике. В комментарии к посту Анастасия Квитко написала: "Я люблю своих поклонников".

«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко показала видео в мини-купальнике

Фанаты звезды не остались в стороне. Они оставили огромное количество комментариев. Некоторые восхитились формами и красотой модели. Другие попросили сделать более продолжительное видео. Были и те, кто посчитал ролик слишком откровенным. Всего за несколько часов новую публикацию Анастасии Квитко успели просмотреть более 129 тысяч пользователей Сети.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:37

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