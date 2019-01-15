«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко показала видео в мини-купальнике





Анастасия Квитко весьма активно пользуется социальными сетями. «Русская Кардашьян» часто делает весьма откровенные публикации на своей странице в Instagram. Несколько часов назад модель решила в очередной раз порадовать своих подписчиков и опубликовала короткое видео в черном мини-купальнике. В комментарии к посту Анастасия Квитко написала: "Я люблю своих поклонников".Фанаты звезды не остались в стороне. Они оставили огромное количество комментариев. Некоторые восхитились формами и красотой модели. Другие попросили сделать более продолжительное видео. Были и те, кто посчитал ролик слишком откровенным. Всего за несколько часов новую публикацию Анастасии Квитко успели просмотреть более 129 тысяч пользователей Сети.