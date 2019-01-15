«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко показала видео в мини-купальнике
Анастасия Квитко, более известная, как «Русская Кардашьян», показала своим подписчикам в Instagram видео в черном мини-купальнике. Новый пост модели привел в восторг ее поклонников.
Анастасия Квитко весьма активно пользуется социальными сетями. «Русская Кардашьян» часто делает весьма откровенные публикации на своей странице в Instagram. Несколько часов назад модель решила в очередной раз порадовать своих подписчиков и опубликовала короткое видео в черном мини-купальнике. В комментарии к посту Анастасия Квитко написала: "Я люблю своих поклонников".
Фанаты звезды не остались в стороне. Они оставили огромное количество комментариев. Некоторые восхитились формами и красотой модели. Другие попросили сделать более продолжительное видео. Были и те, кто посчитал ролик слишком откровенным. Всего за несколько часов новую публикацию Анастасии Квитко успели просмотреть более 129 тысяч пользователей Сети.
Анастасия Квитко весьма активно пользуется социальными сетями. «Русская Кардашьян» часто делает весьма откровенные публикации на своей странице в Instagram. Несколько часов назад модель решила в очередной раз порадовать своих подписчиков и опубликовала короткое видео в черном мини-купальнике. В комментарии к посту Анастасия Квитко написала: "Я люблю своих поклонников".
Фанаты звезды не остались в стороне. Они оставили огромное количество комментариев. Некоторые восхитились формами и красотой модели. Другие попросили сделать более продолжительное видео. Были и те, кто посчитал ролик слишком откровенным. Всего за несколько часов новую публикацию Анастасии Квитко успели просмотреть более 129 тысяч пользователей Сети.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:37