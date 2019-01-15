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В УАЗ поделились особенностями новых двигателей для внедорожников

Сотрудники компании УАЗ поделились особенностями новых двигателей производителя для внедорожников. Ожидается, что авто начнут лучше себя проявлять во время разгона.
В УАЗ поделились особенностями новых двигателей для внедорожников

Уже в ближайшем будущем внедорожники производства УАЗ обзаведутся моторами ZMZ Pro. Представленная силовая установка отличается от предшественника обновленными техническими возможностями. К примеру, крутящий момент увеличен до отметки в более чем 235 Нм, благодаря чему сократится время ускорения. Достичь такого результата инженеры смогли посредством использования новых поршней, также задействованы другие клапаны.

При совокупности всех факторов и новшеств, информирует онлайн-издание “Слово и Дело”, удалось степень сжатия увеличить в сумме до 9,8. Мощность нового двигателя для внедорожного транспорта достигает показателя в 150 лошадиных сил.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:25

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