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Обновление для Honor 10 и Huawei Nova 3 затронуло исправление безопасности и Bone ID

Обновление ПО для смартфонов Honor 10 и Nova 3 от Huawei затронуло исправление безопасности Android и Bone ID. Прочие добавленные функции касаются голосового управления и мобильных игр.
Обновление для Honor 10 и Huawei Nova 3 затронуло исправление безопасности и Bone ID

Компания Huawei сообщила о выходе обновления для таких устройств, как Nova 3 и модель Honor 10. Владельцам первого необходимо скачать 457 мегабайтов данных, а обладателям второго смартфона - 364 мегабайта. Установив ПО, можно будет использовать голосовое управление во время осуществления платежей или снятия блокировки.

Также разработчики повысили безопасность системы Android. Bone ID помогает устройству соответствовать голосовому шаблону, используя костную проводимость.

В Huawei добавили возможность подключения наушников FlyPods Pro с беспроводной связью. Также была исправлена ошибка чёрного экрана во время выполнения нескольких задач.

Владельцы Honor 10 и Nova 3 могут опробовать функции AI, к примеру, Smart Scheduling. Кроме того, игровые возможности обоих смартфонов были улучшены.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:09

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