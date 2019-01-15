АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

Сергей Лазарев заявил, что дружба в шоу-бизнесе существует

На своей странице в соцсети Instagram в новой публикации Сергей Лазарев заявил, что дружба в шоу-бизнесе существует. В доказательство своих слов исполнитель опубликовал фото с Филиппом Киркоровым и Ани Лорак.

Сергей Лазарев заявил, что дружба в шоу-бизнесе существует

На данный момент Сергей Лазарев находится в Майами. Но певец не забывает делится с преданными поклонниками фотографиями и видео с отдыха. Несколько часов назад в Instagram исполнителя появилось новое фото. На снимке запечатлены Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Ани Лорак и ее дочка. В комментарии к новому посту исполнитель написал: "Дружба в шоу-бизнесе существует!! Наглядный пример!!".

Сергей Лазарев заявил, что дружба в шоу-бизнесе существует

Публикация Сергея Лазарева всего за несколько десятков минут собрала более 133 тысяч лайков. Подписчики написали: "Какие вы Все Класснючие!", "Красивые и счастливые", "Ой, какая замечательная фотография", "Очень милое фото! Обожаю! Удачи!", "Фотография класс и вы все тоже)", "Очень рада видеть такую фоточку", "Согласна, дружба в шоу-бизнесе существует".



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В УАЗ поделились особенностями новых
Леонид Агутин поздравил жену Анжелику
Сергей Лазарев заявил, что дружба в
В Саратовской области во время уроков
Обновление для Honor 10 и Huawei Nova 3
Валерия Фрост обозвала Маргариту
Названы пять стран с самой мощной
Адвокат Харви Вайнштейна намерен
Ани Лорак встретила Старый Новый год с
В Санкт-Петербурге мужчина взял врача в
Максим Дунаевский признался, что
Ученые нашли доказательства реального
Спасающийся с уплывающей льдины пингвин
На автошоу в Детройте дебютировал
Физическая активность снижает
Друг Виктора Цоя Антон Галин считает,
Астрономы назвали галактику M89 в форме
Настасья Самбурская готовится выступить
Учёные обнаружили негативное влияние
Китай провел на Луне первый в истории
В Детройте дебютировал новый Ford
Американцы зафиксировали на камеру
В Интернете появились подтверждения
Александра Черно зовет в "Дом-2" своих
Twitter рассказал о функциях
Павел Воля сравнил себя с «торгашом с
Вернувшаяся после отпуска на Мальдивах
Младшей сестре Ольги Бузовой Анне
На юге Гренландии обнаружен загадочный
Ростовчанка впала в кому из-за несвежих
Просмотреть все новости