Сергей Лазарев заявил, что дружба в шоу-бизнесе существует

На данный момент Сергей Лазарев находится в Майами. Но певец не забывает делится с преданными поклонниками фотографиями и видео с отдыха. Несколько часов назад в Instagram исполнителя появилось новое фото. На снимке запечатлены Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Ани Лорак и ее дочка. В комментарии к новому посту исполнитель написал: "Дружба в шоу-бизнесе существует!! Наглядный пример!!".Публикация Сергея Лазарева всего за несколько десятков минут собрала более 133 тысяч лайков. Подписчики написали: "Какие вы Все Класснючие!", "Красивые и счастливые", "Ой, какая замечательная фотография", "Очень милое фото! Обожаю! Удачи!", "Фотография класс и вы все тоже)", "Очень рада видеть такую фоточку", "Согласна, дружба в шоу-бизнесе существует".