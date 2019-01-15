Леонид Агутин поздравил жену Анжелику Варум с 21-летием семейной жизни

В своем новом посте Леонид Агутин написал, что 15 января они с Анжеликой Варум празднуют 21 год совместной жизни. Он отметил, что пара вместе “перешагнула” в XXI век, у них были практически все этапы отношений, а сейчас они достигли “совершеннолетия”, когда можно практически все. Хотя порой приходится себе в чем-то отказывать, между ним и певицей по-прежнему остаются нежность и ощущение взаимной необходимости. Агутин любовь считает прекрасным явлением, называя его главным двигателем свершений. Анжелику Варум артист назвал самой значимой женщиной в своей жизни, и себя без жены музыкант уже не представляет.Сопроводил пост Леонид Агутин архивным снимком с супругой. В комментариях поклонники были тронуты таким поздравлением, пожелав артистам еще долгих лет совместной жизни.