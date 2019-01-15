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Ани Лорак встретила Старый Новый год с Филиппом Киркоровым

Ани Лорак встретила Старый Новый год в компании Филиппа Киркорова. Об этом знаменитость рассказала подписчикам посредством публикации в личном профиле в Instagram.
Ани Лорак встретила Старый Новый год с Филиппом Киркоровым

После праздничных мероприятий Ани Лорак отправилась в Майами, успев встретиться там с коллегой Сергеем Лазаревым, после чего пару даже заподозрили в романе. Накануне же знаменитость снова оказалась в компании российского артиста, но на этот раз речь идет о Филиппе Киркорове. В профиле певица опубликовала фото с последним, отметив, что Старый Новый год встретила в присутствии “любимого крестного”. Соответствующий пост в соцсети успел собрать более 160 тысяч “лайков”.

Между тем, во время отдыха Ани Лорак в Майами, приехать туда решил и супруг исполнительницы Мурат Налчаджиоглу. Бизнесмен, с которым певица намерена разводиться, захотел провести побольше времени в компании своей дочери. Девочка находилась на зимних каникулах, поскольку осенью прошлого года отправилась в первый класс.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:55

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