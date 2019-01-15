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Названы пять стран с самой мощной армией в 2018 году

Международная компания Global Firepower составила список стран с самой мощной армией в 2018 году. Лидирующие позиции в нем традиционно заняли США, Россия и Китая, на четвертом и пятом местах расположились армии Индии и Франции, также в рейтинге появились совершенно новые игроки в лице Ирландии, Черногории и Либерии, всего же было оценено 136 государств.
Названы пять стран с самой мощной армией в 2018 году

По сообщению общественно-политического журнала «Политэксперт», мощь армии США заключается в большом количестве современной воздушной и наземной техники и военно-морского флота, включающего 20 авианосцев. Российская армия отстает от США в показателях воздушной и военно-морской силы, однако она имеет 20,3 тыс. боевых танков. Для сравнения у Америки их только 5,8 тыс. Китай традиционно превосходит США и Россию численным составом армии. Сейчас число активных военнослужащих составляет 2,18 млн человек, однако еще 19 млн китайцев ежегодно достигают призывного возраста.

На вооружении армии Индии находится не так много воздушной и наземной техники, но, как и Китай, страна обладает высоким людским потенциалом. Сейчас количество действующих военных в Индии составляет 1,3 млн человек, однако годными к службе ежегодно становятся 22,9 млн человек, что превышает показатели Китая. У Франции армия не может похвастаться таким большим количеством военных, но она имеет довольно мощный военно-морской флот, в который входят 4 авианосца. Кроме того, Франция и США являются союзниками в рамках блока НАТО.



 
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Политика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:04

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