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Друг Виктора Цоя Антон Галин считает, что аварию с певцом могли подстроить

Дизайнер Антон Галин в одной из своих недавних интервью отметил, что Виктор Цой был очень аккуратным человеком. По этому друг исполнителя считает, что аварию с лидером группы «Кино» могли подстроить.

Друг Виктора Цоя Антон Галин считает, что аварию с певцом могли подстроить

Дизайнер Антон Галин рассказал, что смерть Виктора Цоя может быть связана с тем, что исполнитель имел огромное влияние на своих слушателей. Музыканту удавалось собирать большое количество поклонников, билеты на его концерты раскупались моментально. Антон Галин считает, что гибель музыканта могла быть выгодна кому-то из творческих кругов, но точно сказать он не может. По мнению друга легендарного певца, солист группы «Кино» не мог уснуть за рулем автомобиля, поскольку он всегда был аккуратным человеком.

Друг Виктора Цоя Антон Галин считает, что аварию с певцом могли подстроить

Дизайнер рассказал, что когда узнал о смерти своего звездного друга, он не поверил этой информации. После ему сообщили, что Виктор Цой разбился на автомобиле. Но Антон Галин до сих пор не считает, что гибель солиста группы «Кино» была случайной.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:18

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