АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

Адвокат Харви Вайнштейна намерен отказаться его защищать

Бенджамин Брафман, выступающий адвокатом кинопродюсера Харви Вайнштейна заявил о своих намерениях отказаться его защищать. Данную информацию сообщает вещательная компания NBC ссылаясь на источник.
Адвокат Харви Вайнштейна намерен отказаться его защищать

Адвокат Бенджамин Брафман, который защищает интересы американского продюсера Харви Вайнштейна в суде, заявил об отказе от своего клиента. По информации National Broadcasting Company юрист высказал желание отойти от дела, которое ведет путем самоотвода. Это должно быть согласованно и одобренное судьей. Однако, известно, что юрист еще не донес до ведома того свои намерения, а также не предоставил в суд пакет необходимых документов. В сообщении NBC говорится о том, что между ключевым защитником команды адвокатов Брафманом и его подзащитным, знаменитым кинопродюсером Вайнштейном, стало возникать большое количество разногласий. Журналистам не известны их причины.

Напомним, что американский продюсер из мира кино со средины осени 2017 года обвиняется в ряде сексуальных домогательств. По сообщению издания The New York Times, Вайнштейн на протяжении трех десятков лет предлагал карьерный рост в обмен на интимные отношения молодым актрисам и сотрудницам своей компании. После опубликованного материала на продюсера пожаловалось почти сто женщин, среди которых оказались такие актрисы как Гвинет Пэлтрой, Анджелина Джоли и Сальма Хайек.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В УАЗ поделились особенностями новых
Леонид Агутин поздравил жену Анжелику
Сергей Лазарев заявил, что дружба в
В Саратовской области во время уроков
Обновление для Honor 10 и Huawei Nova 3
Валерия Фрост обозвала Маргариту
Названы пять стран с самой мощной
Адвокат Харви Вайнштейна намерен
Ани Лорак встретила Старый Новый год с
В Санкт-Петербурге мужчина взял врача в
Максим Дунаевский признался, что
Ученые нашли доказательства реального
Спасающийся с уплывающей льдины пингвин
На автошоу в Детройте дебютировал
Физическая активность снижает
Друг Виктора Цоя Антон Галин считает,
Астрономы назвали галактику M89 в форме
Настасья Самбурская готовится выступить
Учёные обнаружили негативное влияние
Китай провел на Луне первый в истории
В Детройте дебютировал новый Ford
Американцы зафиксировали на камеру
В Интернете появились подтверждения
Александра Черно зовет в "Дом-2" своих
Twitter рассказал о функциях
Павел Воля сравнил себя с «торгашом с
Вернувшаяся после отпуска на Мальдивах
Младшей сестре Ольги Бузовой Анне
На юге Гренландии обнаружен загадочный
Ростовчанка впала в кому из-за несвежих
Просмотреть все новости