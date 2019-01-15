Адвокат Харви Вайнштейна намерен отказаться его защищать





Адвокат Бенджамин Брафман, который защищает интересы американского продюсера Харви Вайнштейна в суде, заявил об отказе от своего клиента. По информации National Broadcasting Company юрист высказал желание отойти от дела, которое ведет путем самоотвода. Это должно быть согласованно и одобренное судьей. Однако, известно, что юрист еще не донес до ведома того свои намерения, а также не предоставил в суд пакет необходимых документов. В сообщении NBC говорится о том, что между ключевым защитником команды адвокатов Брафманом и его подзащитным, знаменитым кинопродюсером Вайнштейном, стало возникать большое количество разногласий. Журналистам не известны их причины.Напомним, что американский продюсер из мира кино со средины осени 2017 года обвиняется в ряде сексуальных домогательств. По сообщению издания The New York Times, Вайнштейн на протяжении трех десятков лет предлагал карьерный рост в обмен на интимные отношения молодым актрисам и сотрудницам своей компании. После опубликованного материала на продюсера пожаловалось почти сто женщин, среди которых оказались такие актрисы как Гвинет Пэлтрой, Анджелина Джоли и Сальма Хайек.