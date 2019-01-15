Максим Дунаевский признался, что никогда не теряет присутствия духа

В настоящий момент Максим Дунаевский работает над выпуском новых музыкальных постановок. В 2019 году должны состояться премьеры спектаклей "Белая карта", посвященный дерзким первооткрывателям с 3D-эффектами, а также "Сервиз ее величества императрицы". Первый спектакль ставит театр Российской армии, а вторую работу - Московский театр оперетты.Композитор с радостью рассказал о новой большой работе под названием "Коломбо". Спектакль познакомит зрителей Санкт-Петербурга с актерской жизнью и судьбой больших и маленьких артистов.Максим Дунаевский поделился секретами успеха с журналистами, отметив, что преодолевать трудности ему помогает присутствие духа и жизнерадостность. Для грусти также должно быть место, но много печалится нельзя, считает деятель искусства.