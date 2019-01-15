АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

Максим Дунаевский признался, что никогда не теряет присутствия духа

Максим Дунаевский празднует 74-летие 15 января. Композитор сообщил, что не очень любит отмечать день рождения, так как привык посвящать все свободное время творчеству. Артист признался, что никогда не теряет присутствия духа, что так важно во время создания новых произведений.

Максим Дунаевский признался, что никогда не теряет присутствия духа

В настоящий момент Максим Дунаевский работает над выпуском новых музыкальных постановок. В 2019 году должны состояться премьеры спектаклей "Белая карта", посвященный дерзким первооткрывателям с 3D-эффектами, а также "Сервиз ее величества императрицы". Первый спектакль ставит театр Российской армии, а вторую работу - Московский театр оперетты.

Композитор с радостью рассказал о новой большой работе под названием "Коломбо". Спектакль познакомит зрителей Санкт-Петербурга с актерской жизнью и судьбой больших и маленьких артистов.
Максим Дунаевский признался, что никогда не теряет присутствия духа

Максим Дунаевский поделился секретами успеха с журналистами, отметив, что преодолевать трудности ему помогает присутствие духа и жизнерадостность. Для грусти также должно быть место, но много печалится нельзя, считает деятель искусства.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В УАЗ поделились особенностями новых
Леонид Агутин поздравил жену Анжелику
Сергей Лазарев заявил, что дружба в
В Саратовской области во время уроков
Обновление для Honor 10 и Huawei Nova 3
Валерия Фрост обозвала Маргариту
Названы пять стран с самой мощной
Адвокат Харви Вайнштейна намерен
Ани Лорак встретила Старый Новый год с
В Санкт-Петербурге мужчина взял врача в
Максим Дунаевский признался, что
Ученые нашли доказательства реального
Спасающийся с уплывающей льдины пингвин
На автошоу в Детройте дебютировал
Физическая активность снижает
Друг Виктора Цоя Антон Галин считает,
Астрономы назвали галактику M89 в форме
Настасья Самбурская готовится выступить
Учёные обнаружили негативное влияние
Китай провел на Луне первый в истории
В Детройте дебютировал новый Ford
Американцы зафиксировали на камеру
В Интернете появились подтверждения
Александра Черно зовет в "Дом-2" своих
Twitter рассказал о функциях
Павел Воля сравнил себя с «торгашом с
Вернувшаяся после отпуска на Мальдивах
Младшей сестре Ольги Бузовой Анне
На юге Гренландии обнаружен загадочный
Ростовчанка впала в кому из-за несвежих
Просмотреть все новости