Максим Дунаевский признался, что никогда не теряет присутствия духа
Максим Дунаевский празднует 74-летие 15 января. Композитор сообщил, что не очень любит отмечать день рождения, так как привык посвящать все свободное время творчеству. Артист признался, что никогда не теряет присутствия духа, что так важно во время создания новых произведений.
В настоящий момент Максим Дунаевский работает над выпуском новых музыкальных постановок. В 2019 году должны состояться премьеры спектаклей "Белая карта", посвященный дерзким первооткрывателям с 3D-эффектами, а также "Сервиз ее величества императрицы". Первый спектакль ставит театр Российской армии, а вторую работу - Московский театр оперетты.
Композитор с радостью рассказал о новой большой работе под названием "Коломбо". Спектакль познакомит зрителей Санкт-Петербурга с актерской жизнью и судьбой больших и маленьких артистов.
Максим Дунаевский поделился секретами успеха с журналистами, отметив, что преодолевать трудности ему помогает присутствие духа и жизнерадостность. Для грусти также должно быть место, но много печалится нельзя, считает деятель искусства.
В настоящий момент Максим Дунаевский работает над выпуском новых музыкальных постановок. В 2019 году должны состояться премьеры спектаклей "Белая карта", посвященный дерзким первооткрывателям с 3D-эффектами, а также "Сервиз ее величества императрицы". Первый спектакль ставит театр Российской армии, а вторую работу - Московский театр оперетты.
Композитор с радостью рассказал о новой большой работе под названием "Коломбо". Спектакль познакомит зрителей Санкт-Петербурга с актерской жизнью и судьбой больших и маленьких артистов.
Максим Дунаевский поделился секретами успеха с журналистами, отметив, что преодолевать трудности ему помогает присутствие духа и жизнерадостность. Для грусти также должно быть место, но много печалится нельзя, считает деятель искусства.
Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:52