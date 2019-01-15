Ученые нашли доказательства реального существования австралийского острова Песчаный





Спустя время Песчаный, который считали райским уголком, бесследно исчез, после чего ряд исследователей открытие Кука называли галлюцинацией. По утверждениям первооткрывателя, длина выявленной им суши достигала всего 24 км, а после его пропажи мореплаватель назвал остров Призрачным. Подтвердить феномен смогли лишь через столетие члены экипажа Velocitу. Позже, в 1979 году, остров был отнесен к категории объектов, чье существование является сомнительным.Найти Песчаный остров на современных картах не удастся, поскольку его исключили из большинства картографических материалов последних десятилетий. Таинственная аномалия в океанских водах по-прежнему не была до конца разгадана, хотя над ней ломают умы долгие годы.