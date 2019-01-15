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Спасающийся с уплывающей льдины пингвин стал популярен в Сети из-за экстремального прыжка

Спасающийся с уплывающей льдины пингвин из Антарктики получил популярность в Сети. Птица быстро отреагировала, совершив экстремальный прыжок к своей стае.
Спасающийся с уплывающей льдины пингвин стал популярен в Сети из-за экстремального прыжка

В интернете набирает популярность остросюжетный ролик, снятый с корабля-ледокола из Америки, который держит путь через Антарктику. Экипаж судна увидел, как от берега, где живёт большая стая пингвинов, откололась крупная льдина. Птицы как раз находились у воды и быстро разбежались, однако одна из них замешкалась.

Когда пингвина стало уносить в море, он догадался быстро подбежать к тому краю, который оказался ближе всего к берегу. Оттуда герой сюжета перепрыгнул на другой объект, прокатившись по льду на животе. Пользователи Сети сравнивают находчивого пингвина с героем приключенческих фильмов Индианой Джонсом, который так же эффектно уходит от опасностей.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:39

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