На автошоу в Детройте дебютировал брутальный кроссовер Kia Telluride





Под капотом предназначенного для серийного производства Kia Telluride находится способный генерировать 295 лошадиных сил мотор объемом 3.8 литра. В качестве трансмиссии предлагается АКПП на восемь скоростей, также предусмотрен для новинки и полный привод. Во внешности авто, над чьим дизайном трудились в Калифорнии, преобладают брутальные черты: габаритная решетка радиатора, светодиодные фары, и получившие L-образную форму задние фонари. В салоне имеется мультимедийная система, ряд систем безопасности и множество технологических новшеств.Помимо полного, доступен для Kia Telluride передний привод, водителям предложат шесть режимов вождения. Производство авто наладят на предприятии в штате Джорджия, США, о стоимости брутального кроссовера будет сообщаться позже.