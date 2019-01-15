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На автошоу в Детройте дебютировал брутальный кроссовер Kia Telluride

В рамках автошоу в Детройте состоялся дебют нового кроссовера Kia Telluride, который окажется наиболее брутальным у корейского производителя. Автомобиль имеет восьмиместный салон.
На автошоу в Детройте дебютировал брутальный кроссовер Kia Telluride

Под капотом предназначенного для серийного производства Kia Telluride находится способный генерировать 295 лошадиных сил мотор объемом 3.8 литра. В качестве трансмиссии предлагается АКПП на восемь скоростей, также предусмотрен для новинки и полный привод. Во внешности авто, над чьим дизайном трудились в Калифорнии, преобладают брутальные черты: габаритная решетка радиатора, светодиодные фары, и получившие L-образную форму задние фонари. В салоне имеется мультимедийная система, ряд систем безопасности и множество технологических новшеств.

Помимо полного, доступен для Kia Telluride передний привод, водителям предложат шесть режимов вождения. Производство авто наладят на предприятии в штате Джорджия, США, о стоимости брутального кроссовера будет сообщаться позже.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:31

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