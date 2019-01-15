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Александра Черно зовет в "Дом-2" своих родителей

Звезда скандального телепроекта "Дом-2" хочет превратить телестройку в семейное гнездышко.

Девушка хочет, чтобы на реалити-шоу пришел ее папа и родители её мужа Иосифа Оганесяна. Также мы уже сообщали, что пышнотелая красотка рассказывала о возможном приходе на проект своей сестры.

Александра Черно зовет в "Дом-2" своих родителей

Несколько недель назад прошло бракосочетание Иосифа и Александры. Скандальные супруги даже уже начали ссориться в новом статусе мужа и жены.

Разумеется, парочка грозит друг другу разводом, правда, новые фотографии в Instagram показывают, что за периметром они лишь укрепляют свои отношения.

Все помнят, что на торжестве не было отца Саши. Сперва мужчина обещал придти на свадьбу, но так и не явился на самый важный день в жизни своей дочки. Позже папа с девушкой встретились, и Саша смогла простить отца, который сумел отыскать словечки, чтобы оправдаться перед наследницей.

Александра Черно зовет в "Дом-2" своих родителей

Накануне родители влюблённых организовали встречу. Саша рассказывает, что сваты уже хорошо ладят между собой.

Она говорит, что родственникам не очень нравится, что молодые люди находятся на скандальном шоу, но Саша всё-таки надеется, в будущем родители изменят своё мнение и сами придут пожить на такой веселый телепроект.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:49

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