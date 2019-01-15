АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

Физическая активность снижает смертность у пациентов с диабетом

Специалисты выяснили, что физическая активность поможет снизить смертность у пациентов с диабетом. Также подобные нагрузки улучшают работу сердца.

Физическая активность снижает смертность у пациентов с диабетом

Известный кардиолог отметил, что неподвижный образ жизни, особенно у людей страдающих диабетом II типа, является одной из главных причин смертности. Как сообщили специалисты, каждый 11-й человек на Земле подвержен данной болезни, причём около 91 % из них страдают от данного заболевания II типа.

Исследователи советую медикам мотивировать своих пациентов делать физические упражнения и следить за питанием. Также прогулки на свежем воздухе и простой поход в магазин пойдут на пользу людям, страдающим диабетом II типа. Специалисты уверяют, что даже нескольких минут в день, которые больной уделит физкультуре, помогут снизить смертность у пациентов с этим заболеванием.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В УАЗ поделились особенностями новых
Леонид Агутин поздравил жену Анжелику
Сергей Лазарев заявил, что дружба в
В Саратовской области во время уроков
Обновление для Honor 10 и Huawei Nova 3
Валерия Фрост обозвала Маргариту
Названы пять стран с самой мощной
Адвокат Харви Вайнштейна намерен
Ани Лорак встретила Старый Новый год с
В Санкт-Петербурге мужчина взял врача в
Максим Дунаевский признался, что
Ученые нашли доказательства реального
Спасающийся с уплывающей льдины пингвин
На автошоу в Детройте дебютировал
Физическая активность снижает
Друг Виктора Цоя Антон Галин считает,
Астрономы назвали галактику M89 в форме
Настасья Самбурская готовится выступить
Учёные обнаружили негативное влияние
Китай провел на Луне первый в истории
В Детройте дебютировал новый Ford
Американцы зафиксировали на камеру
В Интернете появились подтверждения
Александра Черно зовет в "Дом-2" своих
Twitter рассказал о функциях
Павел Воля сравнил себя с «торгашом с
Вернувшаяся после отпуска на Мальдивах
Младшей сестре Ольги Бузовой Анне
На юге Гренландии обнаружен загадочный
Ростовчанка впала в кому из-за несвежих
Просмотреть все новости