Физическая активность снижает смертность у пациентов с диабетом





Известный кардиолог отметил, что неподвижный образ жизни, особенно у людей страдающих диабетом II типа, является одной из главных причин смертности. Как сообщили специалисты, каждый 11-й человек на Земле подвержен данной болезни, причём около 91 % из них страдают от данного заболевания II типа.Исследователи советую медикам мотивировать своих пациентов делать физические упражнения и следить за питанием. Также прогулки на свежем воздухе и простой поход в магазин пойдут на пользу людям, страдающим диабетом II типа. Специалисты уверяют, что даже нескольких минут в день, которые больной уделит физкультуре, помогут снизить смертность у пациентов с этим заболеванием.